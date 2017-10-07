تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في جميع البنوك والسق السوداء
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك HSBC سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 .
|البنك
|شراء
|بيع
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في جميع البنوك والسق السوداء
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
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