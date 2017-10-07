سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك المشرق Mashreq يقدم اعلي سعر شراء
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك المشرق Mashreq يقدم اعلي سعر شراء
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
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