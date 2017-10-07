تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في بنك المشرق Mashreq الاعلى شراءً وبنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
متابعة يومية مباشرة بلحظة بلحظة لاهم وآخر الاخبار الاقتصادية نقدمها لكم عبر موقع مصر ناين .. حيث يمكنكم متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري في الاسواق الرسمية والاسواق الموازية لصرف العملة ، كما يمكنكم الآن التعرف علي آخر واهم قرارات البنك المركزي المصري واخر التحديثات والاخبار الاقتصادية بشكل دقيق ومباشر عبر نشرتنا الاقتصادية .
سجل سعر صرف الدولار اليوم الجمعة اعلي سعر شراء بقيمة 17.62 وذلك في بنك المشرق Mashreq ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.58 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع بقيمة 17.68 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في بنك المشرق Mashreq الاعلى شراءً وبنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الجمعة قد وصلت إلي 622 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
وللمزيد من الاخبار الاقتصادية والقرارات وتوقعات الخبراء حول اسعار العملات خلال الفترة المقبلة، تابعونا يومياً .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
التعليقات