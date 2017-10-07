سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند بنك مصر Banque Misr سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.60 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك HSBC سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.60 , بنك مصر Banque Misr سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك HSBC سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
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