متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 اعلي سعر شراء في بنك المشرق Mashreq
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند بنك مصر Banque Misr سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.60 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.60 , بنك مصر Banque Misr سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 اعلي سعر شراء في بنك المشرق Mashreq
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
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