تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .

وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 17.62 ، بينما جاء بنك الإسكندرية Alex Bank بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.58 يليه بنك الإسكندرية Alex Bank حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.58 .

البنك شراء بيع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 17.60 17.70 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 17.62 17.72 البنك التجاري الدولي CIB 17.60 17.70 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 17.60 17.70 بنك بلوم Bloom Bank 17.60 17.70 بنك الإسكندرية Alex Bank 17.58 17.68 بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.60 17.70 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 17.61 17.71 بنك القاهرة Banque Du Caire 17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 17.61 17.71 بنك المشرق Mashreq 17.62 17.72 بنك مصر إيران للتنمية 17.60 17.70 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 17.60 17.70 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 17.61 17.71 بنك مصر Banque Misr 17.60 17.71 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 17.60 17.70 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.60 17.70 كريدي أجريكول Crédit Agricole 17.61 17.71 بنك HSBC 17.61 17.71 المصرف المتحد The United Bank 17.62 17.72 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 17.60 17.70 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 17.59 17.69 بنك الاستثمار العربي AIB 17.60 17.70 بنك الاستثمار العربي AIB 17.60 17.70

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الإسكندرية Alex Bank



وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 بينما يقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 .

هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الجمعة في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 622 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .

فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :