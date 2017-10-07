ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الإسكندرية Alex Bank
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سجل سعر صرف الدولار اليوم الجمعة اعلي سعر شراء بقيمة 17.62 وذلك في بنك المشرق Mashreq ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.58 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع بقيمة 17.68 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الإسكندرية Alex Bank
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الجمعة قد وصلت إلي 622 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
وللمزيد من الاخبار الاقتصادية والقرارات وتوقعات الخبراء حول اسعار العملات خلال الفترة المقبلة، تابعونا يومياً .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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