تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الجمعة 2017/10/6 في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما يأتي بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الإسكندرية Alex Bank ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.58 ، يليه بنك الإسكندرية Alex Bank ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.58 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 17.72 ، اما بنك الإسكندرية Alex Bank فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
قدمنا لكم اليوم من خلال موقع مصر ناين آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .
في ظل استقرار اسعار صرف الدولار خلال الفترة الحالية يمكنك متابعة اهم توقعات خبراء الاقتصاد في مصر حول اسعار صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل دقيق، خاصة قبل أيام قليلة من موسم شهر رمضان وارتفاع الاسعار .
تابع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك بشكل دقيق من خلال موقع مصر ناين ، تابع جدول تحديث اسعار العملات للبيع والشراء يومياً فور وجود أى تغيرات في الاسعار الرسمية بالبنوك .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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