متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 اعلي سعر شراء في بنك المشرق Mashreq
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 17.62 ، بينما جاء بنك الإسكندرية Alex Bank بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.58 يليه بنك الإسكندرية Alex Bank حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.58 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 اعلي سعر شراء في بنك المشرق Mashreq
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 بينما يقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الجمعة في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 622 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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