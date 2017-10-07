ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم السبت 2017/10/7 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الإسكندرية Alex Bank
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سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت اعلي سعر شراء بقيمة 17.62 وذلك في بنك المشرق Mashreq ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.58 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع بقيمة 17.68 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم السبت 2017/10/7 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الإسكندرية Alex Bank
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم السبت قد وصلت إلي 622 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
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