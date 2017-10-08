سعر الدولار اليوم السبت 2017/10/7 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك المشرق Mashreq يقدم اعلي سعر شراء
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم السبت_2017/10/7 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك المشرق Mashreq اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 17.62 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.59 ، يليه بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.59 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
سعر الدولار اليوم السبت 2017/10/7 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك المشرق Mashreq يقدم اعلي سعر شراء
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم السبت 2017/10/7 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الجمعة ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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