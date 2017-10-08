متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم السبت 2017/10/7 اعلي سعر شراء في بنك المشرق Mashreq
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سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت اعلي سعر شراء بقيمة 17.62 وذلك في بنك المشرق Mashreq ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما قدم بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.59 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 ، بينما قدم بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus اقل سعر بيع بقيمة 17.69 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم السبت 2017/10/7 اعلي سعر شراء في بنك المشرق Mashreq
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم السبت قد وصلت إلي 622 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
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فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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