يسعدنا ان نقدم لكم اليوم السبت 2017/10/7 في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .

حيث يقدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما يأتي بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 .

ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.59 ، يليه بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.59 .

اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 17.72 ، اما بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.69 فقط .

البنك شراء بيع التعمير والإسكان Housing & Development Bank 17.61 17.71 البنك التجاري الدولي CIB 17.60 17.70 بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.60 17.70 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 17.62 17.72 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 17.61 17.71 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 17.61 17.71 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 17.59 17.69 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 17.61 17.71 بنك المشرق Mashreq 17.62 17.72 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.60 17.70 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 17.60 17.70 المصرف المتحد The United Bank 17.62 17.72 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 17.60 17.70 كريدي أجريكول Crédit Agricole 17.61 17.71 بنك القاهرة Banque Du Caire 17.60 17.70 بنك بلوم Bloom Bank 17.60 17.70 بنك مصر Banque Misr 17.60 17.71 بنك HSBC 17.61 17.71 بنك مصر إيران للتنمية 17.60 17.70 بنك مصر إيران للتنمية 17.60 17.70

سعر الدولار اليوم السبت 2017/10/7 بنك المشرق Mashreq الاعلى شرءا بينما الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus الاقل





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