ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم السبت 2017/10/7 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم السبت_2017/10/7 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.69 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك HSBC سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك مصر Banque Misr سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.60 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم السبت 2017/10/7 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
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