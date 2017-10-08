تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم السبت 2017/10/7 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم السبت_2017/10/7 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك المشرق Mashreq اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 17.62 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.59 ، يليه بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.59 .
|البنك
|شراء
|بيع
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم السبت 2017/10/7 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم السبت 2017/10/7 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الجمعة ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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