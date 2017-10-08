تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم السبت 2017/10/7 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم السبت 2017/10/7 في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما يأتي بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.59 ، يليه بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.59 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 17.72 ، اما بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.69 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم السبت 2017/10/7 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
قدمنا لكم اليوم من خلال موقع مصر ناين آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .
في ظل استقرار اسعار صرف الدولار خلال الفترة الحالية يمكنك متابعة اهم توقعات خبراء الاقتصاد في مصر حول اسعار صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل دقيق، خاصة قبل أيام قليلة من موسم شهر رمضان وارتفاع الاسعار .
تابع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك بشكل دقيق من خلال موقع مصر ناين ، تابع جدول تحديث اسعار العملات للبيع والشراء يومياً فور وجود أى تغيرات في الاسعار الرسمية بالبنوك .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
التعليقات