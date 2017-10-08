تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم السبت 2017/10/7 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم السبت_2017/10/7 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.69 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم السبت 2017/10/7 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
يتم تحديث اسعار صرف العملات بالجدول الموجود بالأعلي بشكل تلقائي متجدد علي مدار اليوم فور وجود اى تغيرات في اسعار صرف العملات .. تابعنا يومياً من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين وتابع بنفسك بشكل دقيق اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو والريال السعودي في البنوك والسوق السوداء بالاضافة إلي التعرف علي اسعار الذهب في الصاغة بشكل دقيق ويومي .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
التعليقات