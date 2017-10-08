تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الأحد 2017/10/8 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك المشرق Mashreq والاقل يقدمه بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الأحد الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 17.62 ، بينما جاء بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.59 يليه بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.59 .
|البنك
|شراء
|بيع
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الأحد 2017/10/8 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك المشرق Mashreq والاقل يقدمه بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.69 بينما يقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الأحد في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 622 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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