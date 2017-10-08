تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الأحد 2017/10/8 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك المشرق Mashreq والاقل يقدمه بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الأحد_2017/10/8 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.69 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك HSBC سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك قطر الوطني QNB AlAhli سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الأحد 2017/10/8 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك المشرق Mashreq والاقل يقدمه بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
يتم تحديث اسعار صرف العملات بالجدول الموجود بالأعلي بشكل تلقائي متجدد علي مدار اليوم فور وجود اى تغيرات في اسعار صرف العملات .. تابعنا يومياً من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين وتابع بنفسك بشكل دقيق اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو والريال السعودي في البنوك والسوق السوداء بالاضافة إلي التعرف علي اسعار الذهب في الصاغة بشكل دقيق ويومي .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
التعليقات