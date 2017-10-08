اسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/10/8 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الأحد الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 17.62 ، بينما جاء بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.59 يليه بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.59 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
اسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/10/8 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.69 بينما يقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الأحد في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 622 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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