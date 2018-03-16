مفاجأة .. موقع اتش دي كورة يقدم خدمة البث المباشر لمباريات كأس العالم مجانا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بطولة كأس العالم فى روسيا 2018 واللتي ستنطلق فى يونيو القادم فى العاصمة الروسية موسكو واللتي يشارك بها 4 دول عربية لاول مرة وهي مصر وتونس والمغرب والسعودية .

ومن هذا المنطلق يقدم موقع اتش دي كورة خدمة بث مباشر عبر قنوات بين سبورت واللتي لها الحق الحصري فى اذاعة مباريات كأس العالم ومن المقرر ان يلعب المنتخب المصري اولي مبارياته فى كأس العالم امام منتخب اورجواي حيث تضم مجموعة منتخب مصر كلا من ” روسيا – السعودية – اورجواي – مصر ” .

يتميز موقع اتش دي كورة بسهولة التصميم والذى يتجاوب مع جهازك المحمول وسرعة تحميل البث المباشر فما عليك سوا الضغط على اسم المباراة من الجدول الموجود فى الصفحة الرئيسية للموقع والاستمتاع بخدمة البث المباشر .

كما يقوم الموقع بعمل تحديث دوري للنتائج حيث يمكنك معرفة نتائج المباريات لحظة بلحظة كما يقدم الموقع خدمة ملخص المباراة والاهداف .

يعتبر Hdkoora واحد من افضل مواقع البث المباشر فى الوطن العربي نظرا لان الموقع يقوم بعمل تغطية كاملة لجميع مباريات الدوري الاسباني والدوري الانجليزي والدوري المصري كما يقدم الموقع دليل كامل لكل مباراة من حيث القنوات الناقلة ومعلق المباراة وتوقيت المباراة لمختلف دول العالم .

ايضا يوجد بالموقع قسم خاص بالمقالات والاحصائيات حيث ينشر الموقع بشكل يومي مجموعة مقالات عن اهم فرق العالم مثل يلا شوت ليفربول وبرشلونة وريال مدريد

في النهاية نحب ان ننوه انه لاقلق فى متابعة مباريات كأس العالم حيث سيتم نقل جميع المباريات مباشر ومجانا عبر اتش دي كورة .