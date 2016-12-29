شوقى غريب يقترب من قيادة الاتحاد السكندري .. وتأجيل سفر كاسونجو للإمارات

کشفت ادارة نادی الاتحاد السکندری، بقيادة محمود مشالى، من مفاوضاتها للتعاقد مع مدير فنى جديد لتولى تدريب الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة خلفا لمختار مختار، وکشف مصدر داخل النادی عن جلسة جمعت « مشالى » مع شوقى غريب، المدير الفنى للانتاج الحربى، لإقناعه بتدرب زعيم الثغر، وأوضح المصدر أن غريب رحب بالعرض، خاصة بعد فشل مفاوضاته مع الإسماعيلى الذى تعاقد مع مدرب تشیکی .

و شداد المصدر على آن فرص غريب كبيرة فى قيادة الاتحاد، بالرغم من ترشیح هانی رمزی و مؤمن الإدارة دعم صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى ظل الاستقرار على الموافقة على رحيل مهاجم الفريق، كابونجو كاسونجو، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر للدورى الإماراتى واللعب لنادى بنى یاس مقابل مبلغ ۵۰۰ آلفا دولار یحصل عليها نادى الاتحاد، واضطر مجلس الإدارة إلى اتخاذ تلك الخطوة بالموافقة على العرض الإماراتى بسبب تراكم مستحقات الفرق الرياضية المختلفة لدى النادى، وعلى رأسها الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى. فضلا عن تأخر صرف شيك المول الذى فجر العديد من المشاكل داخل الفريق.

يأتى هذا فی الوفت الدیبات فقیه محمد ناجی «جادو»، مهاجم نادى المريخ البورسعيدى، هو الأقرب حتى الآن للانضمام لزعيم الثغر، فى حين ظهرت فى الافق مطالبات بامكانية الاستعانة بخدمات يوسف أوباما، لاعب الفريق السابق، المعار من نادى الزمالك إلى وادى دجلة حاليا، و کاناللف رمزی خالد، قی الوقت النی تضادالت فيه إمكانية الاستعانة باسلام جمال، مسالك نادى الزمالك، بعد أن أبدى الأخير رغبته فى الانضمام للإسماعيلى.

من ناحية أخرى، استجاب مهاجم الفريق کابونجو کاسونجو، لرغبة مجلس الإدارة والجهاز الفنى للفريق فى تأجيل السفر للامارات إلى « السبت ، لإجراء الفحوصات الطبية قبل الانضمام لفريقه الجديد، لحاجة الفريق إليه فى مواجهة اليوم أمام الإسماعيلى، فيما وافق المجلس على خوض الفريق مباراتين وديتين مع المريخ السودانى يومى 8 و 11 يناير بالسودان، فى إطار أسبوع الثقافة والسياحة السودانى- المصرى، حيث اعتاد الجانب السودانى استقبال الأندية ذات الشعبية الكبيرة خلال تلك المناسبات، ويمتلك الاتحاد السکندری شعبیة کبیرة بالسودان نظرا لانتقال لاعبى الفريق أيمن سعيد ومحمد عاشور الأدهم للعب بالدورى السودانى.