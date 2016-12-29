رئيس الفلبين : سألقى الفاسدين من هليكوبتر .. فعلت ذلك من قبل ولن أتردد في تكراره

هـدد الرئيس الفلبينی رودريجو دوتيرتی، أمس، مسؤولى الحكومة الفاسدين بالرمى من طائرة هليكوبتر أثناء تحليقها، مؤكدا أنه فعل ذلك ذات مرة ولن يشعر بلا وجع الضمير)، إذا آقدم على ذلك مجددا . وقال دوتيرتى إنه ألقى ذات مرة صينيا يشتبه فى ارتكابه جريمتى الاغتصاب والقتل من على طائرة هليكوبتر.

وأضاف فى كلمة وجهها لضحايا إعصار ونشر مكتبه مقتطفات منها أمس : « إذا كنت فاسدا فساً جلبك بطاترة هليكوبتر إلى مانيلا وسألقى بك منها، فعلت ذلك من قبل فلماذا لا أفعله مرة آخری؟». و آضاف: «بعید ا عن آی در اما، سأسحب مسدسا وأرديك قتيلا إذا لم يفعل شخص آخر ذلك). وقال الرئيس الفلبينى إن

6 أشخاص اعتقلوا فى مانيلا الأسبوع الماضى ومعهم نصف طن من مادة « الميثامفيتامين)) المخدرة، المعروفة محليا باسم ( شابو)، كانوا محظوظين لأنه كان هو خارج العاصمة . وأضاف: «كانوا محظوظين لأننى لم أكن فى مانيلا فى ذلك الوقت، لو كنت وعلمت بوجود هذه الكمية الكبيرة من شابو داخل منزل لكنت حتما قتلتهم ) .

ولم يتضح موعد ومكان وقوع حاد تا الهلیکوبتر النی تحدت عنه دو تیرتی، لکن المتحدث باسم الرئيس إرنستو أبيالا، أشار إلى آن ها ریهها لم يحدث فعالا ، وقال للصحفيين : « فلنصفها بأنها أسطورة حضرية ) . ويأتى هذا التهديد الأخير بعد أسابيع من اعتراف دوتيرتى بقتل أشخاص عندما كان رئيسا للمجلس المحلى لمدينة دافاو لمدة ٢٢ عاما .