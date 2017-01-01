البابا يترأس قداس الشهداء بالبطرسية بعد ترميمها

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة البطرسية أصبحت كنيسة للشهداء، مضيفا : « نشكر يد الله الحانية التى أعادتها )، معربا عن تقديره وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساهمتها فى عودة الكنيسة مجددا. وأضافا، فى عظته خلال صلاة القداس، أمس، بالكنيسة البطرسية: « الله يسمح بالاستشهاد لكى يرفع أعيننا نحو السماء ، وهنا لا أقصد الكنيسة فقط، بل الشعب كله، وفى هذه الاحداث لا يملك الإنسان إلا التوبية والصلاة، الله يبارككم جمیعا و یعطیی قلوب کم سلاما وفی بلادنا اطمئنانا

. فى سياق متصل، أحيت كنائس المحافظات الاحتفالات برأس السنة باقامة قداسات امتدت منذ مساء أمس الأول، وحتى الساعات الأولى من صباح أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحرص عدد من المحافظین و مدیری الامن علی تقديم التهنئة للقيادات القبطية.

وتوافد الآلاف من الأقباط الارثودکسی والبروتستانت علی كنائس الإسكندرية، لحضور القداسات والصلوات حتى الساعة السادسة من صباح أمس، وترأس الانبا بافلى، أسقف عام كنائس المنتزه، قداسا بكنيسة القديسين.