سفير الكويت : علاقتنا مع مصر راسخة

شدد سفیر الکویت بالقاهرة، محمد صالح الذويخ، علي أن العلاقات «المصرية الكويتية في عميقة وراسخة، وتشهد نموا مستمرا على جميع الأصعدة، مشيرا إلى حرص قيادتى البلدين على إعطاء دفعة قوية لمسيرة التعاون الأخوى بينهما، بما يلبى التطلعات المشتركة نحو مزيد من التقارب والتعاون، وبما يتناسب مع التاريخ الكبير الذى يربط بينهما منذ انطلاق مسيرة التعاون المثمر بينهما، أوائل القرن الماضى.

وأضاف «الذويخ»، فى تصریحات، بمناسبة اختتام فعاليات مهرجان «كويت المحبة مصر السلام»، الذی أقیم فی مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية سفارة الكويت ومحافظة جنوب سيناء، أن هذه الفعاليات تبرز جوانب التعاون البناء بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن هذا المستوی الکبیر من التعاون یعود الی حکمة ودعم قیادتی البلدين وحرصهما المشترك على تكريس المسيرة الطويلة لعلاقات البلدين عبر العديد من المشروعات والاتفاقيات الثنائية، التى تغطى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، فضلا عن استمرار الاستعانة بالكوادر المصرية الماهرة فى مختلف مجالات التنمية فى الكويت، حيث تحظى الجالية المصرية بكل الرعاية والاهتمام، وتعد أكبر جالية عربية مقيمة فى البلاد، وتسهم تحويلاتها فى الاقتصاد المصری منذ عقود طويلة.