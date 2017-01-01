إخوان بنى سويف والمنيا ينقلبون علي القيادات التاريخية

اعلنت قيادات جماعة الإخوان ببنى سويف والمنيا، أمس، الانقلاب على جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الاخوان (القيادات التاريخية)، وتأييد الانتخابات التى أجرتها جبهة محمد کمال الذي قتله الداخلیة فی سبتمبر الماضى، وهو نفس الاتجاه اللی آعلنت عنه قيادات الإخوان بالفيوم الاسبوع الماضى.

وقال مصدر إخوانى إن قيادات الجماعة فى المنيا وبنى سويف أرسلت استقالتها إلى اللجنة الإدارية العليا التى انتخبتها « جبيهة کمالی» الشهر الماضى، بديلا لمكتب الإرشاد . وقال مصدر، داخل الجماعة، إن التنظيم الدولى طلب من یوسف القرضاوی، رئیس ما يسمى بار الاتحاد العالمى لعلماء المسلمین)) ، التلخلی لإنهاء الأزمات والانقسامات التى تتعرض لها الجماعة بهبان جبهاتی عزت وکمال .

مسؤولية توسيع الأزمة، وقالت فی بیان، آمس الاول، ان ما تتعرض الجماعة هو نفس ما تعرضت له فى التسعنييات باستقالة قيادات داخل التنظيم و تشکیل حزب الوسط.