الريال السعودي يسجل اليوم الثلاثاء 3/1/2017 قيمة 4.98 في البنوك مقابل الجنية المصري

في ظل تراجع الجنية المصري مقابل جميع العملات العربية والاجنبية، نحرص يومياً علي تقديم ملخص اسعار العملات مقابل الجنية المصري في البنوك والسوق السوداء بشكل متجدد ودقيق من خلال نشرتنا الاقتصادية علي موقع جريدة المقال، واليوم في هذا الموضوع سوف نستعرض معكم سعر الريال السعودي في البنوك والسوق السوداء مقابل العملة المحلية، هذا بالإضافة إلي أهم تصريحات خبراء الاقتصاد في مصر والمملكة العربية السعودية للتعرف علي مستقبل الجنية المصري وأهم توقعات الخبراء لاسعار العملات خلال الأيام المقبلة .

حيث صرح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أحمد الحميدان أن بلاده قد أطلقت بالفعل ما يسمي حساب المواطن، وذلك تزامناً مع ميزانية العام الجديد 2017، وسيتم استثناء الطبقات الثرية من هذا الحساب، ويقوم حساب المواطن في السعودية علي ما يشبه الدعم التي تقدمه الحكومة المصرية للمواطنين .

وفي سياق متصل توالت ردود الأفعال حول ميزانية السعودية الجديدة، حيث أشارت بعض المصادر ان هذه الميزانية تعد الأكثر شفافية في تاريخ المملكة، وقد أكدت أن السعودية تضع كل اهدافها حتي عام 2030 في هذه الموازنة التي ستحدد أداء الاقتصادي السعودي خلال الأشهر المقبلة .

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3/1/2017 في البنوك مقابل الجنية المصري

البنك شراء بيع كريدي أجريكول 4.98 5.05 مصرف أبوظبي الإسلامي 4.98 5.09 SAIB Bank 4.95 5.03 المصرف المتحد 4.88 4.96 البنك الأهلي الكويتي – مصر 4.85 4.93 بنك الاسكندرية 4.83 4.86 البنك المركزي المصري 4.83 4.92 البنك الأهلى المصري 4.80 4.87 بنك مصر 4.80 4.87 بنك بلوم مصر 4.80 4.87 البنك العربى الافريقي الدولى 4.79 4.89 بنك فيصل الاسلامى المصرى 4.78 4.89 البنك التجاري الدولي 4.78 4.87 بنك قناة السويس 4.78 4.88 بنك القاهرة 4.75 4.87 بنك مصر إيران للتنمية 4.73 5.11 البنك الأهلي اليوناني 4.72 4.93 بنك البركة 4.71 5.02 بنك التعمير والإسكان 4.20 5.14

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنية المصري

وفي السوق السوداء سجلت أسعار صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3 يناير 2017 قيمة 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنية للبيع مقابل الجنية المصري، وعلي الرغم من قرار البنك المركزي المصري مؤخراً بتعويم الجنية المصري وتحرير سعر الصرف وإعطاء البنوك حرية تحديد سعر الشراء والبيع للعملات العربية والأجنبية، للقضاء نهائياً علي السوق السوداء وتقليل الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، إلا أن هذه القضاء كان مؤقت ولم يستمر طويلاً وعادت السوق السوداء للعمل بقوة من جديد .

وتشير توقعات الخبراء أن الريال السعودي دائماً يتبع سعر الدولار الأمريكي انخفاضا وارتفاعاً والمعروف أن الدولار يتعرض خلال الفترة الحالية والمقبلة إلي سلسلة من الارتفاعات المتتالية في سوق الصرف نتيجة المزايدات التي تجربها البنوك والمضاربة علي العملة في السوق السوداء لجذب المواطنين لتبديل العملات مقابل الدولار الامريكي .

سعر الريال السعودي اليوم مقابل العملات العربية