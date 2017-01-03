الريال السعودي يسجل اليوم الثلاثاء 3/1/2017 قيمة 4.98 في البنوك مقابل الجنية المصري
في ظل تراجع الجنية المصري مقابل جميع العملات العربية والاجنبية، نحرص يومياً علي تقديم ملخص اسعار العملات مقابل الجنية المصري في البنوك والسوق السوداء بشكل متجدد ودقيق من خلال نشرتنا الاقتصادية علي موقع جريدة المقال، واليوم في هذا الموضوع سوف نستعرض معكم سعر الريال السعودي في البنوك والسوق السوداء مقابل العملة المحلية، هذا بالإضافة إلي أهم تصريحات خبراء الاقتصاد في مصر والمملكة العربية السعودية للتعرف علي مستقبل الجنية المصري وأهم توقعات الخبراء لاسعار العملات خلال الأيام المقبلة .
حيث صرح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أحمد الحميدان أن بلاده قد أطلقت بالفعل ما يسمي حساب المواطن، وذلك تزامناً مع ميزانية العام الجديد 2017، وسيتم استثناء الطبقات الثرية من هذا الحساب، ويقوم حساب المواطن في السعودية علي ما يشبه الدعم التي تقدمه الحكومة المصرية للمواطنين .
وفي سياق متصل توالت ردود الأفعال حول ميزانية السعودية الجديدة، حيث أشارت بعض المصادر ان هذه الميزانية تعد الأكثر شفافية في تاريخ المملكة، وقد أكدت أن السعودية تضع كل اهدافها حتي عام 2030 في هذه الموازنة التي ستحدد أداء الاقتصادي السعودي خلال الأشهر المقبلة .
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3/1/2017 في البنوك مقابل الجنية المصري
|البنك
|شراء
|بيع
|
كريدي أجريكول
|4.98
|5.05
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|4.98
|5.09
|
SAIB Bank
|4.95
|5.03
|
المصرف المتحد
|4.88
|4.96
|
البنك الأهلي الكويتي – مصر
|4.85
|4.93
|
بنك الاسكندرية
|4.83
|4.86
|
البنك المركزي المصري
|4.83
|4.92
|
البنك الأهلى المصري
|4.80
|4.87
|
بنك مصر
|4.80
|4.87
|
بنك بلوم مصر
|4.80
|4.87
|
البنك العربى الافريقي الدولى
|4.79
|4.89
|
بنك فيصل الاسلامى المصرى
|4.78
|4.89
|
البنك التجاري الدولي
|4.78
|4.87
|
بنك قناة السويس
|4.78
|4.88
|
بنك القاهرة
|4.75
|4.87
|
بنك مصر إيران للتنمية
|4.73
|5.11
|
البنك الأهلي اليوناني
|4.72
|4.93
|
بنك البركة
|4.71
|5.02
|
بنك التعمير والإسكان
|4.20
|5.14
سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنية المصري
وفي السوق السوداء سجلت أسعار صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3 يناير 2017 قيمة 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنية للبيع مقابل الجنية المصري، وعلي الرغم من قرار البنك المركزي المصري مؤخراً بتعويم الجنية المصري وتحرير سعر الصرف وإعطاء البنوك حرية تحديد سعر الشراء والبيع للعملات العربية والأجنبية، للقضاء نهائياً علي السوق السوداء وتقليل الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، إلا أن هذه القضاء كان مؤقت ولم يستمر طويلاً وعادت السوق السوداء للعمل بقوة من جديد .
وتشير توقعات الخبراء أن الريال السعودي دائماً يتبع سعر الدولار الأمريكي انخفاضا وارتفاعاً والمعروف أن الدولار يتعرض خلال الفترة الحالية والمقبلة إلي سلسلة من الارتفاعات المتتالية في سوق الصرف نتيجة المزايدات التي تجربها البنوك والمضاربة علي العملة في السوق السوداء لجذب المواطنين لتبديل العملات مقابل الدولار الامريكي .
سعر الريال السعودي اليوم مقابل العملات العربية
|اسم العملة
|السعر اليوم
الثلاثاء 3 يناير 2017
|السعر الأمس
الإثنين 2 يناير 2017
|جنيه مصري (EGP)
|0.20701 جنيه مصري = 0.2070 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.8318 جنيهه مصري
|0.20841 جنيه مصري = 0.2084 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7996 جنيهه مصري
|درهم إماراتي (AED)
|1.02031 درهم إماراتي = 1.0203 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9801 درهمم إماراتي
|1.02131 درهم إماراتي = 1.0213 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9792 درهمم إماراتي
|جنيه سوداني (SDG)
|0.57661 جنيه سوداني = 0.5766 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 1.7342 جنيهه سوداني
|0.57881 جنيه سوداني = 0.5788 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 1.7277 جنيهه سوداني
|دينار جزائري (DZD)
|0.03401 دينار جزائري = 0.0340 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 29.4115 دينارر جزائري
|0.03401 دينار جزائري = 0.0340 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 29.3745 دينارر جزائري
|دينار بحريني (BHD)
|10.06851 دينار بحريني = 10.0685 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0993 دينارر بحريني
|9.95851 دينار بحريني = 9.9585 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1004 دينارر بحريني
|دينار عراقي (IQD)
|0.00321 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 314.7444 دينارر عراقي
|0.00321 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 314.8997 دينارر عراقي
|دينار اردني (JOD)
|5.30971 دينار اردني = 5.3097 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1883 دينارر اردني
|5.30311 دينار اردني = 5.3031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1886 دينارر اردني
|دينار كويتي (KWD)
|12.25951 دينار كويتي = 12.2595 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0816 دينارر كويتي
|12.28821 دينار كويتي = 12.2882 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0814 دينارر كويتي
التعليقات