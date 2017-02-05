بث مباشر شاهد مباراة مصر والكاميرون اليوم الاحد 5/2/2017 نهائي كأس الأمم الإفريقية

شاهد الآن مباراة مصر والكاميرون في دور نهائي كأس الأمم الإفريقية مباشرة بدون تقطيع من خلال هذا الموضوع في موقع مصر ناين، حيث ننشر لكم تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة لها في ختام بطولة كأس افريقيا 2017 التي استضافها الجابون، ويستعد منتخب الفراعنة لحصد لقبة الثامن في تاريخه لمواصلة الانفرادبالرقم القياسي في عدد الألقاب القارية التي حصل عليها المنتخب حتي الآن .

كما يستعد المدير الفني هيكتور كوبر لكسر عقدة دور النهائي أمام منتخب الكاميرون، بعد أن ذاق الهزيمة أمامه في 12 مباراة نهائية وصل إليها منذ بدء مسيرته في الملاعب الأوروبية عام 1997، ومن الجدير بالذكر أن كوبر المدير الفني لمنتخب الفراعين قد ذكر وسط تصريحاته عقب التأهل للنهائي أنه لن يصحب اللاعبين إلي استاد المباراة، وسيتجه إلي السينما خوفاً من مشاهدة نفس المصير الذي شهده في المباريات النهائية السابقة .

وسوف تكون البطولة هذا العام فرصة ذهبية لمصر لزيادة رصيدها من حصد البطولات إلي 8 كؤوس، بينما تكون فرصة أمام الكاميرون للحصول علي لقبتها الخامس، وهي حتي الآن تتساوي مع منتخب غانا ذات الأربع ألقاب، وقد تمكن المنتخب المصري من التأهل للنهائي عقب تصدر المجموعة الرابعة في الدور الأول بالتعادل السلبي أمام مالي، ثم التقدم علي اوغندا بهدف مقابل لا شئ، والفوز علي غانا بنفس النتيجة، وذلك قبل الفوز علي المغرب بهدف وحيد في دور الثمانية، والإطاحة ببوركينا فاسو بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف إيجابي لكل منهما خلال الوقت الأصلي للمباراة .

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون اليوم في نهائي كأس افريقيا 2017

تعلن قنوات بي إن ماكس HDعن بث مباشر مباراة مصر والكاميرون اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 بدون تقطيع وبشكل حصري، بتعلق كلاً من علي محمد علي ورؤوف خليف علي المباراة، في ظل أهميتها للجماهير المصرية والعربية .

موعد مباراة مصر والكاميرون اليوم

من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد 5 فبراير 2017 مباراة مصر والكاميرون في دور نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 .. يمكنكم مشاهدة بث مباشرة بدون تقطيع وبروابط يوتيوب مباشرة وبجودة عالية من خلال موقع مصر ناين .. نتمني لكم مشاهدة مباراة ممتعة وفوز منتخب الفراعين .