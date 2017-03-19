سعر الدولار اليوم الأحد 19/3/2017 في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري

متابعة جديدة لأسعار صرف الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري ، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 19/3/2017، وذلك وسط حالة من الترقب الشديد من قبل الشركات والمستوردين، بعد مرور شهور علي قرار تعويم الجنية المصري وعودة سعر الدولار إلي الارتفاع من جديد بعد أن كان يسجل انخفاضات متتالية خلال الفترة الماضية .

ومن جانبة أصدر البنك المركزي المصري قراراً بمبادرة تجديد الفنادق العائمة ومركبات النقل السياحي، إلي جانب إصدار تعليمات تنفيذية لجميع البنوك المصرية بضرورة توفير 5 مليار جنية لبدء العمل بالمبادرة التي من شأنها ان تعمل علي تطوير السياح في مصر وعودة العملة الصعبة بعد فترة غياب بسبب توقف السياحة في مصر .

سعر الدولار اليوم الأحد 19/3/2017 في البنوك مقابل الجنية المصري

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك اتش اس بي سي 18.16 18.35 البنك الأهلي المتحد 18.15 18.20 بنك الإسكندرية 18.12 18.22 مصرف أبوظبي الإسلامي 18.12 18.22 كريدي أجريكول 18.11 18.21 البنك التجاري الدولي 18.10 18.20 التعمير والإسكان 18.10 18.20 بنك بلوم 18.10 18.20 بنك البركة 18.10 18.20 البنك المصري الخليجي 18.10 18.20 الأهلي الكويتي – بيريوس 18.10 18.20 البنك الوطني اليوناني 18.10 18.20 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.10 18.20 البنك المصري لتنمية الصادرات 18.10 18.20 المصرف المتحد 18.10 18.20 بنك الكويت الوطني NBK 18.10 18.20 بنك المشرق 18.10 18.20 بنك أبوظبي الوطني NBAD 18.10 18.20 البنك المركزي المصري 18.09 18.19 بنك قناة السويس 18.05 18.15 البنك العربي الأفريقي الدولي 18.02 18.12 البنك الأهلي المصري 18.00 18.10 بنك مصر 18.00 18.10 بنك مصر إيران للتنمية 18.00 18.10 بنك فيصل الإسلامي 18.00 18.10 بنك القاهرة 18.00 18.10 بنك قطر الوطني 18.00 18.10

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنية المصري

عادت السوق السوداء لتداول العملات إلي الاشتعال من جديد بعد قرار عودة الاستيراد والذي توقف لمدة ثلاثة أشهر، حيث اضطر المستوردين إلي مشكلة ندرة وقلة الدولار في السوق الرسمية بسبب امتناع البنوك عن بيع العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكي، مما ادي إلي اضطراراهم للجوء إلي السوق الموازية من جديد، للحصول علي العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وقد وصل اليوم سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلي 18.75 جنيه للشراء، في مقابل 19.00 جنيه للبيع.

ولا يزال المستوردين والتجار في حالة ترقب لما ستسفر عنه تعاملات البنوك الرسمية وسوق الصرف هذا العام، خاصة ان اغلب توقعات خبراء الاقتصاد تشير إلي ان الايام القادمة سوف تشهد مزيداً من التطورات في سوق تداول العملة .