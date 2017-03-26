للعام الثانى آية محمود تطلق مسابقة ملكة جمال مصر

منذ سنة أطلقت مصممة ملابس المحجبات “آيه محمود” مسابقة ملكة جمال مصر للمحجبات من صفحتها على”الفيس بوك”، حيث طلبت من الفتيات إرسال صورهن بالملابس المحتشمة والحجاب وأكبر متسابقة ستحصد إعجابًا ستتوج ملكة جمال المحجبات، وقد حصدت المتسابقة “ثريا” لقب ملكة جمال مصر للمحجبات وتناقلت صورها جميع وسائل الإعلام.

تقول مصممة الأزياء “آية محمود”: حصدت جائزة “مونديال الإذاعة والتلفزيون” عن فكرة المسابقة التى لاقت رواجًا إعلاميًا كبيرًا جراء ذلك قررت أكررها للسنة التالى، ولكن بطريقة مختلفة، حيث ستتولى شركة كبيرة لتنظيم الحفلات والمعارض الترتيبات للحفل وسوف تجوب المحافظات من قبلى إلى بحرى للإعلان عن المسابقة الى أن لا تكون الفرصة مقتصرة على فتيات القاهرة وحسب.

وتضيف “آية”: أنا فخورة بأن فكرتى نالت هذا الإعجاب والشهرة من الإعلام والناس، وهذا دليل على أن رسالتى وصلت للجميع أن الفتاة المحجبة لا يوجد عائق على عقلها وأنها جميلة بحشمتها، وقادرة على خوض مسابقة جمال ترفع فيها اسم بلدها عاليا، وسيكون فى لجنة التحكيم مجموعة من الفنانات المعتزلات اللاتى يعتبرن من أيقونات الحجاب فى مصر، بالإضافة إلى الداعية الإسلامية “نادية عمارة”، والداعية الشابة “أمل صلاح”، ليكون لهم حكم شرعى فى حجاب المتسابقات كما سيتم فى حفل الختام عرض لأزياء المحجبات.





المصدر : مصر ناين