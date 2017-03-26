ننشر أول صور لحادث الدهس وسط لندن

نشر موقع “الديلى ميل” مجموعة من الصور لحادث الدهس الذى وقع منذ قليل أمام ملهى ليلى، وأصيب 4 أشخاص فى منتصف لندن، مساء السبت، عندما اجتازت سيارة رصيفا مزدحما بالمارة أمام ملهى ليلى، ودهست أعدادا منهم.

واصدر ت صيحفة ديلى “ميل البريطانية” إن شهود عيان شوفوا الحافلة وهى تقطع الرصيف فى شارع إيسيكس رود بمنطقة إيسلنجتون فى منتصف العاصمة، وتصطدم بالمارة قبل أن تتوقف.

واصدر أحد الشهود المفزوعين للصحيفة، إن سائق الحافلة هرب مع شخص آخر بعدما اصطدم بالناس، بينما كان هناك شخصا عالقا تحت السيارة، ولا توجد تفاصيل فورية عن حالة المصابين.

واصدر متحدث باسم الواجبة اللندنية، إنه تم استدعاء الواجبة بعد الإبلاغ عن اصطدام بين سيارة وأعداد من المارة فى شارع إيسكس رود”، واعتقلت الواجبة شخصا واحدا يعتقد أنه السائق، واصدر ت إنها تحقق فى ملابسات الحادث، لكنها لا تتسنةل معه كهجوم إرهابى.





المصدر : مصر ناين