الحكم على من أعضاء المهن الرياضية بتهمة النصب اليوم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد حكمها على 6 من أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، فى اتهامهم بالاستيلاء على أموال حاجزى الوحدات السكنية بمشروعى حدائق الأهرام والسادس من أكتوبر.

كانت النيابة السنةة وجهت فى القضية رقم 23417 جنايات العجوزة لسنة 2015، للمتهم الأول بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية (أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية) بالاستيلاء مبلغ 8 ملايين جنيه و889 ألف جنيه من أموال حاجزى الوحدات السكنية بمشروعى حدائق السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام والمسندة للجمعية التعاونية.

كما وجهت للمتهمين من الثانى إلى السادس بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية والأخير من السنةلين بها (المتهم الثانى رئيس مجلس الإدارة والثانى نائب رئيس مجلس الإدارة والثالث والرابع عضوى بمجلس الإدارة والسادس عضو تسويق بالجمعية) بمساعدة المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة السابقة بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وساعدوه بأن أوهموا حاجزى تلك الوحدات بجدية المشروعين بالإعلان عنهما ووضع رسم هندسى للوحدات، وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما على الرغم من عدم تخصص ثمة أراضى للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر أو حدائق الأهرام وتمكنوا من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه حق.





المصدر : مصر ناين