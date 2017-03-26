صحة المنيا توزيع شهادة شفاء من مرض فيروس سى بملوى

اصدر ت الدكتورة تأمينية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع ” إن المديرية وزعت اليوم 20 شهادة شفاء من مرض فيروس سى بمركز ملوى، وأكدت رجب على استمرار اعمال المسح الشامل لحصر أعداد المرضى المصابين بالفيروس فى القرى والمصالح الحكومية على مستوى محافظة المنيا بمراكزها التسع.

ولفتت رجب إلى أن المسح الشامل سوف يغطى جميع مراكز المحافظة وسوف يشمل جميع المواطنين.

وأضافت رجب أنه تم عمل ندوات تثقيفية للمواطنين بالتنسيق مع التربية والتعليم والشباب والرياضة.

فيما اصدر الدكتور على قاسم مديرة إدارة الطب الوقائى إن المديرية تخطت رقم 100 ألف مواطن من أبناء القرى تم فحصه إلى الآن وأضاف أنه بعد انتهاء أعمال الفحص وثبوت إيجابية العينات يحصل المواطن على خطاب من الطب الوقائى إلى مراكز العلاج المتخصصة لعمل الpcr للتاكد من إصابته بالمرض ثم الحصول على العلاج الخاص.

وأضاف مدير الطب الوقائى أن المسح يشمل 3 محاور منهم المواطن بالقرى وهذا ما يقوم به الطب الوقائى وكذلك المسح الشامل للسنةلين بمديرية الصحة والمصالح الحكومية.

وكانت محافظة قد شهدت انطلاق مبادرة اطمن على نفسك بالتعاون مع وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى وذلك فى يناير الماضى مستهدفة الوصول إلى مليون مستفيد من المنيا.

كما شهدت محافظة المنيا تنظيم مارثون فى بتل العمارنة. بمركز ديرمواس بمشاركة وزيرة الهجرة لتسليط الضوء على مخاطر فيروس “سى” والتوعية بطرق الوقاية وأهمية العلاج.





المصدر : مصر ناين