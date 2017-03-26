تعرف على خريطة محافظى مصر ومندوبيهم لدى مؤسسات التمويل الدولية والعربية

حدد قرارالباشمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والذى نشرته الجريدة الرسمية فى 7 مارس 2016، محافظى مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية، فأمام صندوق النقد الدولى، تم تعيين طارق سنةر محافظ البنك المركزى محافظًا لمصر لدى الصندوق وتعيين وزير المالية محافظًا مندوبًا.

وتم تعيين الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، محافظًا لمصر فى عدة مؤسسات دولية وعربية، أولها فى مجلس محافظى البنك الدولى، ووزيرة الاستثمار مندوبا لها، كما عينت محافظا لمصر فى مجلس محافظى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، وتم تعيين وزير التخطيط محافظًا مندوبًا.

وعينت نصر أيضا محافظًا لمصر لدى بنك التنمية الإفريقى، وعين محافظ البنك المركزى محافظًا مندوبًا، وعينت أيضا محافظًا لمصر فى مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، ووزير المالية محافظًا مندوبًا.

ووقع الاختيار على وزيرة التعاون الدولى أيضا لتمثيل منصب محافظ مصر فى مجلس محافظى البنك الاوروبى للتعمير والتنمية، ووزيرة الاستثمار محافظًا مندوبًا.

موضوعات متعلقة:

– تفاصيل اختيار سحر نصر نائباً لرئيس مجلس محافظى البنك الأوروبى للإعمار

– بنك الاستثمار الأوروبى يدرس تقديم 500 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة بمصر





المصدر : مصر ناين