لينوفو تبيع ملايين جهاز Moto M فى أقل من ستة أشهر

أطلقت شركة لينوفو هاتفها Moto M فى وقت سابق خلال نوفمبر الماضى، كهاتف متفى منتصف المدى بمواصفات مميزة، وقد طرحته الشركة فى أعداد قليل من الأسواق الى أن الآن، لكن على ما يبدو أن الشركة تمكنت من بيع الهاتف بشكل جيد للغاية.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فقد تمكنت الشركة من بيع أكثر من 3 ملايين جهاز من الهاتف منذ إطلاق سراحه قبل 6 أشهر، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا للشركة، حيث تضع مبيعات Moto M فى مكانة كبيرة كواحد من أفضل الهواتف متفى منتصف ة المدى مبيعا خلال السنةين الماضيين بالنسبة للشركة، كما أن المبيعات الخاصة بالصين كانت مثيرة للإعجاب بشكل خاص، ومن المنتظر أن يصل الهاتف حاليا إلى أعداد من الأسواق بما فى ذلك باكستان وبولندا وماليزيا وتايلاند، وغيرها.

يذكر أن هاتف Moto M يأتى بشاشة 5.5 بوصة، بدقة عرض 1920× 1080 بيكسل Full HD، مع معالج ثمانى النواة MediaTek Helio P15 بتردد 2.2 جيجا هرتز، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت مع دعم بطاقات MicroSD، فضلا عن كاميرا خلفية 16 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويمتلك الهاتف مستشعرا لبصمة الإصبع فى الخلف، فضلا عن بطارية غير قابلة للإزالة 3060 ميلى أمبير، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد مارشميلو 6.0.1.





المصدر : مصر ناين