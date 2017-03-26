رئيس الوزراء الصربى يبدأ زيارة رسمية لروسيا الاثنين القادم

يتوجه رئيس وزراء صربيا الكسندر فوسيتش، غد الاثنين، إلى موسكو للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة بيع 6 طائرات روسية مقاتلة من طراز “ميج 29” لبلجراد.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن زيارة فوسيتش الرسمية لموسكو تأتى قبيل انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى صربيا التى من المقرر أن تجرى فى الثانى من شهر أبريل المقبل.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن فويسيتش – المرشح فى الانتخابات الرئاسية الصربية – يأمل فى الحصول على أعداد كاف من الأصوات لتفادى إجراء جولة ثانية من الانتخابات بعد أسبوعين من الجولة الأولى.





المصدر : مصر ناين