نوال الزغبى تطرح كليب تولع تزامنا مع أعياد الربيع

طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أحدث كليباتها “تولع”، وهى الأغنية التى طرحتها مؤخرا وأخرجها جو بوعيد، تزامنا مع أعياد الربيع، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا واحتلت المراتب الأولى فى الإذاعات اللبنانية.

من ناحية أخرى تقف النجمة اللبنانية نوال الزغبى خلال مشاركتها المقبلة فى دورة مهرجان موازين الدولى على مسرح “النهضة”، وتحمل الدورة رقم 16 وتبدأ فى 12 مايو المقبل، ومن المفترض أن تغنى نوال ليلة 14 مايو، كذلك انضمت نوال إلى نجوم الغناء العربى كاظم الساهر، نجوى كرم، فارس كرم، حسين الديك، نادر أتات، إليسا، ناصيف زيتون، وائل جسار، زياد برجى، خالد الشيخ إلى قائمة نجوم برنامج مركب stars on board لسنة 2017 والتى تنطلق فى الفترة من 24 إلى 31 أغسطس المقبل لتطوف أعدادًا من موانئ دول أوروبا.





المصدر : مصر ناين