إيه الفرق بين الـ Notepad و WordPad لتحرير النصوص على ويندوز

رغم اعتماد الكثير من المستخدمين على برنامج مايكروسوفت وورد لكتابة النصوص، إلا أن هناك العديد من الأدوات التى تأتى مثبتة بشكل افتراضى فى نظام ويندوز وتتيح للمستخدمين كتابة النصوص من خلالها، لكنها فى نفس الوقت لا توفر نفس المميزات التى يوفرها مايكروسوفت وورد والتى يأتى على رأسها كلا من “المفكرة أو Notepad، والدفتر WordPad، وفيما يلى نوضح أبرز الفروق بينهما كما يلى:

– المفكرة Notepad:

– تعد أداة بسيطة لتحرير النصوص، وهى مخصصة للعمل على كل أنظمة ميكروسوفت ويندوز، وتم تمضينها فى جميع إصدارات مايكروسوفت منذ الإصدار 1.0 بداية من سنة 1985.

– تتيح للمستخدمين تحرير النصوص فقط، ويتم حفظ ملفاتها بامتداد “txt.”

– لا يدعم Notepad أساليب تنسيق النصوص، مما يجعله غير مناسب لتحرير ملفات الأنظمة المختلفة، فهو برنامج كتابة بدائى للغاية.

– يعتمد عليه البعض فى كتابة الشيفرات المصدرية لبعض برامج الكمبيوتر.

– يدعم Notepad طريقتى الكتابة حسب صنف اللغة فهو يدعم الكتابة للغات التى تكتب فيها الجمل من اليسار إلى اليمين والعكس.

– لا يتسنةل “Notepad” مع السطور الجديدة أثناء عملية تحرير النصوص شبه ما تتم مسنةلتهم على نمط يونكس أو ماك، حيث يقوم Notepad بتقديم الوظائف الأساسية لمعالجة النصوص كعملية الكشف عن الكلمات أو الجمل.

– يبقى Notepad محررا ضعيف القدرات بالمقارنة مع محررات نصوص أخرى تقدم الكثير من الوظائف والخصائص المتصنف ة.

– يوجد حد أقصى لحجم الملف الذى يستطيع Notepad القيام بتحريره و هو 64 كيلوبايت.

– الدفتر “WordPad”:

– يعد من الأدوات البداية للكتابة، حيث يتم توفيره فى كل إصدارات ويندوز بداية من Windows 95.

– يعد أكثر تقدما من Microsoft Notepad ولكنه أبسط للغاية من مايكروسوفت وورد، وهو يعد بديل لـ Microsoft Write.

– يتيح تنسيق وطباعة النصوص، شبه الخط المائل والعريض وغيرهم، لكنه يفتقد لبعض المميزات شبه المدقق الإملائي.

– يعتبر نسخة مبسطة من برنامج الورد، حيث يتيح تنسيق الفقرات والجمل وتغيير لون النص ولون الخلفية، فضلا عن صنف المحاذاة، وإمكانية إضافة الصور والرسومات.

– يتميز بقلة استخدام موارد الجهاز، وبساطته وسرعته، وهو يعتبر مناسب تماما لتدوين الملاحظات وكتابة الرسائل والقصص.





المصدر : مصر ناين