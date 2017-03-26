اليوم مؤتمر صحفى بالدراجات لكشف ملابسات وفاة إسلام ناصر

يعقد اتحاد الدراجات برئاسة وجيه عزام مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأحد، بمبنى الاتحادات، للكشف عن ملابسات وفاة لاعب المنتخب إسلام ناصر الذى توفى الأسبوع الماضى خلال مشاركته بالبطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا.

وأكد وجيه عزام رئيس الاتحاد أن عقد المؤتمر يأتى لتوضيح حقيقة وفاة اللاعب، والرد على الاتهامات التى تم توجيهها دون أدلة أو براهين لمسئولى الاتحاد، مؤكدًا أن اللاعب ابن للدراجات وشبه المنتخب فى أكثر من بطولة.

كان إسلام ناصر لاعب منتخب الدراجات قد توفى خلال مشاركته بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بجنوب أفريقيا الأسبوع الماضى بعد إصابته بأزمة قلبية.





المصدر : مصر ناين