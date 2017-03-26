زراعة سوهاج إزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية

اصدر الباشمهندس مراد محمد حسين، مدير سنة الشئون الزراعية بسوهاج إنه تم إزالة 93 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية خلال أسبوع، بمساحة 5 فدادين و8 قراريط و22 سهم على مستوى المحافظة.

وأضاف مدير سنة الشئون الزراعية بسوهاج، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية، مؤكدًا تنفيذ تعليمات وزارة الزراعة لإزالة التعديات والمخالفات، حفاظاً على الرقعة الزراعية.





المصدر : مصر ناين