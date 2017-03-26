الجزائر والكونغو تؤكدان رغبتهما فى تفعيل التعاون الثنائى

أوضح ت الجزائر و الكونغو، السبت ، بالجزائر العاصمة عن رغبتهما فى “تفعيل” تعاونهما الثنائى فى إطار انعقاد الدورة السابعة للجنة الجزائرية-الكونغولية الكبرى.

واصدر وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الجزائرى رمطان لعمامرة – عقب اللقاء الذى جمعه بنظيره الكونغولى جان كلود قاكوسو – إنه :”بتوجيهات من رئيسى البلدين عبد العزيز بوتفليقة و دينيس ساسو نغيسو من المرتقب أن تتوج هذه الدورة السابعة بعدة اتفاقات من شأنها تفعيل التعاون الثنائي“.

وأضاف لعمامرة أن الأمر يتعلق بـ “تعزيز المكتسبات و توسيع هذا التعاون للارتقاء به إلى مستوى العلاقات الاستثنائية التى تجمع البلدين” ، مشيرا إلى أن “علاقات تعاون و أخوة عتيقة ساهمت فى تنمية افريقيا“.

من جهته ، أوضح قاكوسو عن رغبة بلده فى “تفعيل” تعاونه مع الجزائر ، مضيفا أن “هذه هى زيارته الثالثة إلى الجزائر فى ظرف شهرين وهو ما يؤكد رغبتنا فى تفعيل تعاوننا الثنائى وإعطاء دفع جديد للتعاون وتعزيزه“.

وأكد أن لدى البلدين مقومات من شأنها تعزيز هذا التعاون ، مستشهدا بقطاع المحروقات التى ساهمت الجزائر”بشكل كبير فى تدريب النخبة الكونغولية” ، مذكرا أن الجزائر و الكونغو هما “بلدان صديقان لطالما كانا جنبا إلى جنب و يتقاسمان نفس الشبه “.

المصدر : مصر ناين