أوبر تعلق برنامجها للسيارات ذاتية القيادة بعد حادث فى أريزونا

اصدر ت شركة أوبر تكنولوجيز المتخصصة فى خدمات نقل الركاب والواجبة المحلية، إن الشركة علقت برنامجها التجريبى للسيارات ذاتية القيادة يوم السبت بعدما اصطدمت إحدى سياراتها المزودة بهذه التكنولوجيا الجديدة على طريق فى أريزونا.

واصدر ت أوبر إن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، وهذا الحادث هو الأخير الذى ينطوى على مركبة ذاتية القيادة تشغلها واحدة من عدة شركات تجرى تجارب على هذا الصنف من السيارات.

واصدر ت متحدثة باسم الشركة فى رسالة بالبريد الإلكترونى “نواصل دراسة هذا الحادث، واصدر ت جوسى مونتينيجرو المتحدثة باسم إدارة واجبة تيمبى إن الحادث وقع عندما لم يتوقف سائق المركبة الثانية انتظارا لمرور سيارة أوبر عند منحنى.

واصدر ت فى رسالة بالبريد الالكترونى “اصطدمت الحافلتان مما تسبب فى انقلاب حافلة أوبر على جانبها … لم تقع إصابات خطيرة.”

واصدر ت أوبر فى رسالتها إنه كان هناك سائقان فى المقعدين الأماميين لسيارة أوبر ضمن إجراءات السلامة وإن السيارة كانت فى وضع القيادة الذاتية وقت الحادث. ووجود السائقين واجب أساسى لتسييرها هذا الصنف من المركبات وكان المقعد الخلفى خاويا.

وعندما دشنت أوبر برنامجها التجريبى فى بيتسبرج السنة الماضى اصدر ت إن السيارات ذاتية القيادة “تتطلب تدخلا بشريا فى حالات عديدة منها سوء الأحوال الجوية.” واصدر ت أيضا إن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تخفض أعداد الحوادث المرورية فى البلاد.

المصدر : مصر ناين