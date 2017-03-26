اليوم انطلاق فعاليات الأسبوع البيئى الخامس بجامعة قناة السويس

يفتتح اليوم الأحد الدكتور ممدوح غراب رئيس كلية قناة السويس فعاليات الأسبوع البيئى الخامس ويستمر الى أن الخميس 30 مارس، وهو أحد الأنشطة التى تحرص عليها الكلية لما لها من أهمية. فى عرض وتقديم خدمات قطاع البيئة طوال السنة وهو يؤكد رؤية الكلية فى تصنف الأنشطة لتحقيق أهداف الكلية فى تقديم الخدمات المجتمعية داخل وخارج الكلية .



واصدر الدكتور ممدوح غراب رئيس الكلية إن الهدف من الأسبوع البيئى هو إبراز رسالة الكلية فى خدمة المجتمع، لأن الكلية هى قاطرة التنمية فى المجتمع، مشيرا إلى أن الكلية تقدم من خلال هذا الأسبوع البيئى وتنظيم ورش عمل وندوات ومعارض إنتاجية وخيرية لخدمة المجتمع.



وأكد الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع على أن الافتتاح سيشمل مشاركة من طلاب الكلية ومعرضاً لمنتجات الكلية والشركات المشاركة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية ثم توزيع جوائز قطاع شئون البيئة وندوة عن سد النهضة والتأمين المائى المصرى ثم مبادرة من كلية الطب تحت عنوان اطمئن على ضغطك وأطمئن على اللص الصامت “هشاشة العظام”.



أضاف الدكتور أبو النور أن أيام الأسبوع تتضمن مشاركة من كليات الكلية فى فعاليات الأسبوع منها أعمال نظافة ودهانات لأرصفة الحرم الجامعى ومحاضرات عن أهمية المحافظة على البيئة وأعمال تشجير وزرع وتجميل بالكليات المختلفة كما تقوم كلية التمريض بحملات قياس لضغط الدم والسكر وحملات تثقيف صحى وثقافى وبيئى.

المصدر : مصر ناين