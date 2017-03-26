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بالصور رجال الدفاع المدنى يواصلون رفع ركام عقارات بولاق أبو العلا

منوعات
بالصور رجال الدفاع المدنى يواصلون رفع ركام عقارات بولاق أبو العلا
يكثف رجال الدفاع المدنى والإنقاذ جهودهم للكشف لانتشال أى ناجين من أسفل ركام العقارات المنهارة ببولاق أبو العلا وتم الاستعانة بمعدات لرفع آثار الانهيار، ويعانى رجال الدفاع المدنى من ضيق الحارة المتواجدة بها العقارات المنهارة فى عمليات الكشف أسفل الركام.

 

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً من غرفة النجدة، بانهيار أعداد من عقارات منطقة بولاق أبو العلا، وكلف اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بتحرك قوات الدفاع المدنى لموقع الحادث لتقديم المساعدة اللازمة.

 

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تواصل جهود الكشف عن الضحايا
 
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الكشف عن المفقودين بالعقار المنهار
 
 
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ركام العقار المنهار
 
 
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بقايا العقار المنهار ببولاق 
 
 
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إنقاض العقار المنهار ببولاق
 
 
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انهيار عقار بولاق 
 
 
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تواصل الجهود للكشف عن مفقودين 

 

المصدر : مصر ناين

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