بالصور مظاهرات فى المكسيك احتجاجا على اغتيال صحفية

تظاهر العشرات فى المكسيك احتجاجا على اغتيال الصحفيين، وقتلت صحفية بعدة طلقات نارية، فى تشيهواهوا بشمال المكسيك، حسبما أعلنت الواجبة فى ثالث جريمة قتل تستهدف صحفيين منذ مطلع مارس الحالى.

وشوفت واجبة الولاية فى بيان، أنه تم العثور على ميروسلافا بيرتش فيلدوسيا التى كانت تعمل مع صحيفتى “لا هوردانا” و”نورتى دى هواريز” ميتة “بعدة طلقات رصاص” داخل سيارتها بعيد الساعة 07,00 (13,00 ت غ).



احتجاجات تندد بعمليات الاغتيال ضد الصحفيين



جانب من الاحتجاجات فى المكسيك



محتجين يحملون صور الصحفية التى تم اغتيالها



مظاهرات المكسيك

المصدر : مصر ناين