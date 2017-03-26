الأردن مكافحة الإرهاب تحتل الأولوية فى جدول أعمال القمة العربية

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم النظام الأردنية الدكتور محمد المومنى، أن مكافحة الإرهاب ستحتل أولوية على جدول أعمال القمة العربية الـ28 التى تنطلق أعمالها الأربعاء المقبل فى منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان).

واصدر المومنى – فى مؤتمر صحفى السبت على هامش اجتماع المندوبين الدائمين التحضيرى لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر، غد الاثنين – إن الدول العربية والإسلامية ينبغى أن تكون فى طليعة دول العالم فى مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية خاصة وأن العديد من هذه التنظيمات ينسب نفسه ظلما إلى الإسلام“.

وأكد أن جهود الدول العربية مقدره فى هذا الإطار وهذه الجهود لا تقتصر على الشق التأمينى أو العسكرى فقط بل تمتد لتشمل الفكر والأيدولوجيا، مشيرا إلى أنه تمت محاصرة أفكار المروجين للتنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى والنجاح فى تقليصها بنسبة 75 فى المئة وقفل أكثر من 400 ألف حساب على تويتر يشتبه فى أنها إما شوفة لتنظيمات إرهابية أو تروج للعنف والإرهاب .

وردا على سؤوال حول وجود خلافات بين بعض الدول العربية فى محاربة الإرهاب ، اصدر المومنى “يجب أن نفرق بين المباديء السنةة والتفاصيل، فالدول العربية تتفق جميعها على ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف وإن هناك اختلافات فى بعض التفاصيل إلا أن السياسات العربية السنةة وكافة الدول العربية تجمع على ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف“.

وردا على سؤال حول تقرير الإسكوا الذى يدين الكيان الصهيونى بممارسة نظام الفصل العنصري، اصدر المومنى إن هذا الموضوع تم تداوله فى مختلف وسائل الإعلام وفى كافة الدول، والموضوع المطروح أمام القمة العربية هو موضوع مركزية القضية الفلسطينية وإحقاق العدالة فيما يتعلق بهذه القضية، معتبرا أن انعدام العدالة فى الشعب الفلسطينى يخلق بيئة وحالة يستثمرها البعض لبث خطاب التطرف والكراهية .

المصدر : مصر ناين