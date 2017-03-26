مدرب عام الإسماعيلى خماسى الشباب سيدعمون الدراويش فى ودية النوبى

أكد أبو طالب العيسوى مدرب سنة الإسماعيلى أن خماسى فريق الشباب مواليد 2000 سيدعمون فريقه خلال المباراة الودية أمام النوبى والمقرر لها عصر اليوم الأحد لاختبارهم تمهيدًا لاختيار الأفضل منهم للاستمرار مع الفريق الأول.

وقام ستراكا المدير الفنى للإسماعيلى بتصعيد الخماسى عبد الرحمن صلاح حارس مرمى خاصة بعد ضم محمد عواد لمنتخب المحليين وإصابة أيمن رجب الحارس البديل، ومحمود عبد الله وحازم مرسى ومحمد بيومى ومصطفى عبد القادر.

كشف مدرب سنة الإسماعيلى عن أن فريقه خاص لقاء منتخب الإسماعيلية بالأمس وفاز فيها فريقه بسباعية نظيفة بأكثر من خطة تمهيدا لتطبيق أنسبها أمام المقاصة، مشيرا إلى أن الأهداف الكثيرة تعطى الثقة للمهاجمين في المواجهات الرسمية.

المصدر : مصر ناين