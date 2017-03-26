أولى جلسات محاكمة المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية العامة اليوم

تنظر الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة المتهمين فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية السنةة.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين نصار بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى و عبد المسح فل وهانى حمودة.

كان المستشار نبيل صادق النائب السنة، أحال يوم 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة الجنايات، فى اتهامهم بطلب وأخذ رشوة فى المقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من 2014 والى أن 2016.

يذكر أن المستشار وائل شبل المحامى السنة الأول لنيابات جنوب القاهرة أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، فيما باشر التحقيق بالقضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.

وأحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كل من “ع.ع” رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و”م.م” مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية الالان ة.

المصدر : مصر ناين