جوجل تتعاون مع جامعة للسود لتدريب الطلاب على البرمجة

تكثف جوجل جهودها لتعزيز التصنف فى وادى السيليكون من خلال إطلاق برنامج لتدريب طلاب من كلية للسود، إذ أعلنت الشركة العملاقة هذا الأسبوع عن عقد شراكة مع كلية هوارد، وهى كلية للسود فى واشنطن، لبدء برنامج صيفى مدته ثلاثة أشهر لصغار الموهوبين وكبار السن الذين يدرسون علوم الكمبيوتر.

واصدر ت جوجل إنه سيتم اختيار أعداد يتراوح بين 25 إلى 30 طالبا للإقامة وسيتم تدريبهم من قبل كبار مهندسى جوجل، ولن يتطلب هذا البرنامج الذى يطلق عليه اسم “هوارد ويست”، أى رسوم إضافية، وسوف يحصل الطلاب على دعم السكن والمعيشة.

واصدر ت جوجل إتها تخطط أيضا لتوسيع البرنامج إلى بعض الكليات الأخرى، واصدر “واين فريدريك” رئيس الكلية إن هوارد ويست سوف يتخرج منها مئات من خريجى علوم الكمبيوتر السود الجاهزين للصناعة وقيادة المستقبل، إذ سيكون لديهم القدرة على تحويل التكنولوجيا العالمية إلى انعكاس أقوى للعالم من حولنا.

المصدر : مصر ناين