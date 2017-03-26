مؤتمر صحفى لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية لإعلان تفاصيله الأربعاء المقبل

يعلن الدكتور حمدى مخلوف مدير أيام قرطاج الموسيقية يوم الأربعاء المقبل، تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان أيام قرطاج الموسيقية فى مؤتمر صحفى بالعاصمة تونس بحضور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.

ويقتصر تمثيل مصر فى الدورة المقبلة من مهرجان أيام قرطاج الموسيقية على ثلاث مشاركات، أولها اختيار الموسيقار المصرى الكبير ياسر عبد الرحمن كرئيس للجنة تحكيم المسابقة الكبرى بالمهرجان، مع 6 أعضاء موسيقيين من دول عربية وأفريقية ومشاركة المطربة فيروز كراوية فى العروض الخارجية “متنفس”، وتقدم كراوية مشروعًا موسيقيًا بعنوان “مزاجنج” يوم الثلاثاء 11 أبريل المقبل.

أما المشاركة الثالثة فهى لفريق “Hawas“؛ و”هوس” فرقة مصرية مستقلة وتقدّم موسيقى بديلة تجرى وراء لاستكشاف عوالم صوتية جديدة من خلال مزج صنف يات مختلفة من الموسيقى، وتتميز موسيقاها بأسلوب موسيقى البروجريسف وبدراما اللحن والكلمات كوسيلة خاصة للتعبير الإنسانى. وتدور كلمات “هوس” حول حكايات الإنسان من معاناة، وفرح، وذكريات، ورحلة استكشاف الذات.

المصدر : مصر ناين